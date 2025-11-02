Logo Tgcom24
Cronaca
l'intervista

Capizzi (Messina), lo zio della vittima a Tgcom24: "Tragedia annunciata"

L'uomo ricorda il nipote ucciso per errore: "Era un ragazzo d'oro"

02 Nov 2025 - 19:28
01:12 

A Tgcom24 lo zio di Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso per errore in una sparatoria a Capizzi (Messina). "Mio nipote era un ragazzo d'oro - afferma. - E' una tragedia annunciata".

