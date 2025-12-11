Logo Tgcom24


Cronaca
MILANO

Canzone araba alla recita natalizia a scuola

Alla "Moscati" un coro di 180 bambini intona una canzone sui bimbi palestinesi."

11 Dic 2025 - 19:42
01:36 
video tg
natale