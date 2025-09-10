Logo Tgcom24
Cronaca
LA POLEMICA

Cannolicchi distesi sui lidi ferraresi, i pescatori: "Non possiamo prenderli, una beffa"

Un paradosso che crea danni sia all'ambiente che all'economia

di Luca Amodio
10 Set 2025 - 22:07
Centinaia di metri di cannolicchi distesi sulle spiagge dei lidi ferraresi, con i pescherecci locali che non possono prenderli e i ristoranti costretti a importarli da Spagna e Inghilterra per inserirli nei menù. Un paradosso, che crea danni sia all'ambiente che all'economia. "È un peccato vedere tutti questi cannolicchi morti. Noi potevamo avere un reddito e invece no, non ce li fanno prendere", dice un pescatore.

