Cani in aereo,"sei animali per volo e fino a 30 kg

Addio a scomodi trasportini o al freddo della stiva. Volare accanto ai nostri amici a quattro zampe si potrà, con molte meno restrizioni. Il limite di peso per l’accesso in cabina sale da 25 a 30 kg e ogni volo potrà ospitare fino a sei animali, in postazioni dedicate, accanto ai proprietari. Lo annuncia sui social il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Promessa mantenuta. Una piccola grande battaglia di civiltà che continua", anticipa così le nuove linee guida sul trasporto dei cani sulle rotte nazionali che amplia le regole già in vigore, includendo nell'aera passeggeri anche gli animali di stazza più grande come pastori tedeschi e labrador che prima rischiavano di esserne esclusi, per una manciata di chili. Una vera e propria rivoluzione per i proprietari di cani, quasi 9 milioni di italiani che ora potranno programmare i viaggi senza rinunciare alla compagnia dei propri pelosi extralarge, costretti spesso a viaggiare nella stiva dell'aereo, con i relativi rischi per la loro salute.