Campi Flegrei, rivisto il dato della scossa del 13 marzo: 4.6

"Noi sappiamo bene da 20 anni che cosa si dovrebbe fare per mettere in sicurezza questa situazione; cosa che invece non è stata fatta e si è dovuto attendere una scossa molto forte, che ha fatto danni molto ingenti, per vedere che ancora oggi non ci siano soluzioni immediate per mettere in sicurezza edifici e persone". La scossa forte di cui parlano gli sfollati è quella del 13 marzo nei Campi Flegrei. Il dato dell'intensità è stato ricalcolato a 4.6, e non 4.4 come era apparso all'inizio, diventando così la magnitudo più alta di sempre nell'area e che ha dato il via a uno sciame di 138 scosse minori.