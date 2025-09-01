Campi Flegrei, la terra torna a tremare

Una scossa di magnitudo 4, la più forte degli ultimi mesi, ha svegliato all’alba i Campi Flegrei e buona parte di Napoli. Siamo stati nella sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano, dove gli strumenti hanno registrato lo sciame, ancora in corso. Una stellina rossa, indica l’evento più energetico. L’epicentro è stato localizzato a quasi due chilometri e mezzo di profondità, e non si segnalano gravi danni agli edifici, sotto controllo dei vigili del fuoco allertati dai cittadini.