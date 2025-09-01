Logo Tgcom24
Cronaca
Scossa di 4.0

Campi Flegrei, la terra torna a tremare

L'epicentro a Pozzuoli. E lo sciame continua. Secondo le prime verifiche, non ci sarebbero danni. Gente in strada e treni sospesi

di Andrea Noci
01 Set 2025 - 12:56
01:30 

Una scossa di magnitudo 4, la più forte degli ultimi mesi, ha svegliato all’alba i Campi Flegrei e buona parte di Napoli. Siamo stati nella sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano, dove gli strumenti hanno registrato lo sciame, ancora in corso. Una stellina rossa, indica l’evento più energetico. L’epicentro è stato localizzato a quasi due chilometri e mezzo di profondità, e non si segnalano gravi danni agli edifici, sotto controllo dei vigili del fuoco allertati dai cittadini.

