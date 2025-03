Campi Flegrei, il capo della protezione civile Ciciliano: “Il rischio vulcanico non è concreto"

“Il rischio vulcanico non è concreto. Gli indici biochimici non si sono modificati, se non per un incremento di anidride carbonica”. Lo afferma, ai microfoni di Tgcom24 Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nel frattempo, "È stata trasmessa la richiesta per attivare lo stato di mobilitazione nazionale. La protezione civile sta ultimando l’istruttoria che, una volta approvata dal ministro Musumeci, consentirà l’attivazione del sistema nazionale che andrà in soccorso della protezione civile dei comuni e regionale, secondo una consolidata esperienza di sussidiarietà verticale".