Campi Flegrei, cosa succede ora

È attesa nelle prossime ore la firma dello stato di mobilitazione nazionale da parte del ministro per la protezione civile Nello Musumeci per gestire l'emergenza del bradisismo ai Campi Flegrei. Nel frattempo, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari invita alla calma e alla collaborazione: "Dobbiamo seguire ciò che ci dicono i tecnici e ciò che ci dice la coscienza collettiva". A fare chiarezza sull'origine delle scosse, è invece la responsabile dell'Osservatorio Vesuviano Francesca Bianco: "Nel momento in cui la crosta si deforma, accumula sforzo, che quando supera il livello di rottura della roccia, innesca i terremoti".