Campi Flegrei, CO2 oltre la soglia

Stare al chiuso, sottoterra, per troppo tempo è diventato un problema. Ecco perché i tre Comuni flegrei hanno deciso di imporre divieti e prescrizioni: off limitis locali sotterranei e seminterrati usati come abitazioni, in cui si lavora o sfruttati per attività ricreative, mentre scatta l'obbligo per i negozi di dotarsi di sensori di rilevazione della CO2, l'anidride carbonica. Sensori che però sono una chimera, difficile trovare quelli adatti se non in vendita online.