Campi Flegrei, a Bagnoli la protesta dei cuscini: simbolo delle notti insonni

Con i mano i cuscini, simbolo delle notti insonni trascorse col timore di nuove scosse, i cittadini di Bagnoli, nel cuore dei Campi Flegrei, sono scesi in piazza questo pomeriggio per protestare contro l'arrivo dei ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara a un evento organizzato alla Città della Scienza sulla sicurezza. La manifestazione iniziata con toni pacifici si è presto trasformata in uno scontro di alcuni partecipanti con la polizia con lanci di uova e manganellate.