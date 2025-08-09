Camionista ferma auto contromano e salva vite: "Ma non sono un eroe"

Ha agito senza indugio, su una strada ad alta percorrenza affollata, la E45, all'altezza di Gubbio. Andrea Petturiti, camionista umbro, mentre era alla guida del suo mezzo pesante ha visto arrivargli contro sulla sua stessa carreggiata una vettura in contromano. Immediatamente ha acceso le quattro frecce, ha rallentato fino a fermarsi bloccando in questo modo l'auto, con a bordo un anziano in uno stato di scarsa lucidità. "Mi sono fatto aprire la portiera, ho spento il veicolo, ho tenuto le chiavi io", racconta. "Non sono un eroe", si schermisce, "è anche merito della prontezza di chi era dietro di me, e del rapido intervento della Polstrada". Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha annunciato che riceverà il camionista in Comune per ringraziarlo.