LA 29ENNE UCCISA DAL FIDANZATO

Camera ardente nel Bergamasco per Pamela Genini

A Villa d'Almè, alla casa del commiato D'Adda Boffelli

di Gigi Sironi
21 Ott 2025 - 19:18
01:33 

Camera ardente a Villa d'Almè, alla casa del commiato D'Adda Boffelli, per Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin.

pamela genini