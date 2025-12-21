Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d'Italia

Si è sempre sentito un bambino. Sin da piccolo, preferiva i capelli a spazzola e i giochi con le macchinine. E non le bambole. Ma alla nascita era una bimba, come la sorella gemella, che lo ha visto crescere nel disagio e sviluppare tratti di mascolinità. Ora un 13enne di La Spezia, il più giovane in Italia ad aver completato il percorso di transizione di genere, ha ricevuto l'autorizzazione dal tribunale alla riattribuzione del sesso.