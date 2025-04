Caltagirone (Catania), uomini in piazza contro i femminicidi

A Caltagirone, in provincia di Catania, centinaia di uomini di ogni età hanno sfilato per manifestare contro i femminicidi e la violenza di genere. Con lo slogan “Non ci sono scuse”, il corteo ha voluto ribadire che la responsabilità della violenza sulle donne riguarda l’intera società, non solo chi la subisce. L’iniziativa, nata dopo gli omicidi di Sara Campanella a Messina e Ilaria Sula a Roma, si è conclusa con l’unione simbolica con il corteo delle donne, per un impegno condiviso nel nome del rispetto e dell’autonomia femminile.