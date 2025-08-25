Caltabellotta, nell'agrigentino il borgo più longevo d'Italia

Il tono perentorio, l'orgoglio di aver varcato un secolo di vita. A Caltabellotta, borgo agrigentino di 3mila abitanti, oltre 900 metri sul livello del mare, a quanto pare non è cosa rara. La longevità tra i monti siciliani è di casa. Qui viveva Antonino Turturici, scomparso a 109 anni. Tanti i centenari e novantenni. E ognuno di loro ha un segreto.