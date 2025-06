Caldo record nel fine settimana, oggi 17 città da bollino rosso

Il caldo torrido non dà tregua all'Italia. Anzi, nel fine settimana aumentano le città marchiate dal bollino rosso: oggi saranno 17 mentre saliranno a 21 nella giornata di domenica e il termometro potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per il caldo di livello 3, il massimo che corrisponde al bollino rosso. Questo comporta condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulle persone più fragili come gli anziani, i bambini molto piccoli e chi è affetto da malattie croniche. Dunque, un invito alla prudenza.