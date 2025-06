Caldo record in Italia, bollino rosso in 21 città

L’Italia soffoca sotto il sole con temperature che sfiorano i 37 gradi: oggi sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 21. A Roma turisti e residenti cercano rifugio in musei e fontane, mentre a Milano si sopravvive tra aria condizionata e piscine. Intanto, le richieste al 118 sono in aumento del 4%. Neanche il Sud è risparmiato: a Taranto si boccheggia, ma c’è chi non rinuncia a una corsa o a un giro in bici nonostante l’allerta meteo.