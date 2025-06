Caldo record, allarme per i Pronto Soccorso

Rischia di andare in tilt il sistema dei Pronto Soccorso. Perché il grande caldo ha già iniziato a mettere sotto pressione i reparti di emergenza degli ospedali: gli accessi aumentano in tutta Italia, fino al 20% in Toscana. Da agosto poi scatta il blocco ai contratti dei medici esterni - i cosiddetti gettonisti - e i Pronto Soccorso lanciano l'allarme.