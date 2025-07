Caldo, due morti in Sardegna e uno a Genova

La straordinaria ondata di caldo sta provocando un aumento di accessi agli ospedali in tutta la Penisola. E si registrano più decessi attribuiti alle alte temperature. In Sardegna, due uomini di 75 e 60 anni sono stati colti da malore mentre erano in spiaggia. A Genova, un 85enne è morto al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove si era recato per disidratazione. Solo ieri una donna di 53 anni era morta in strada a Bagheria, in Sicilia, soffocata dall'afa. Mentre a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, un'operaio edile di 47 anni ha perso la vita per l'esposizione al sole nel cantiere dove lavorava. Un'ondata di caldo estremo che in questi giorni sta facendo soffrire anche l'agricoltura. A lanciare l'allarme è Coldiretti.