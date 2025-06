Caldo africano sull'Italia

Sole su tutta Italia con temperature record. L'anticiclone africano sta portando un'ondata di caldo intenso da nord a sud, con il termometro che nelle prossime ore supererà anche i 36 gradi. Ma la giornata più critica sarà mercoledì 25 giugno, con un'afa ancora più intensa. Il ministero della Salute ha emesso un bollino arancione per il caldo in 7 città. L'intensa umidità, soprattutto in pianura padana, farà sì che le temperature percepite siano ancor più elevate di quelle reali.