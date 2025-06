Caldo, 21 città da bollino rosso

Un'impennata di caldo record che non abbandonerà la Penisola almeno fino alla prima settimana di luglio. Per correre ai ripari, alcune regioni come Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Liguria e Sicilia, hanno già emesso le ordinanze anti-caldo fino al 31 agosto, vietando i lavori all’aperto - sia su strada che nei campi - dalle 12.30 alle 16, nei giorni in cui il livello di rischio sarà elevato.