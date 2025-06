Caldo, 13 città da bollino rosso

Il caldo soffoca l’Italia. Temperature fino a 40 gradi, afa persistente, e di notte non si scende sotto i 20 gradi. Sono 13 le città da bollino rosso secondo il ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Allerta arancione in altre dieci. E nelle zone più esposte, come Sardegna, Puglia e Basilicata, si sfioreranno i 42 gradi. Temperature roventi che stanno imponendo, come in Sicilia, lo stop a varie attività in alcuni momenti della giornata, mentre già si registra un aumento di accessi al pronto soccorso.