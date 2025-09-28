Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello

Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all'interno del Parco Verde a Caivano (Napoli). A stretto giro è arrivato il messaggio di Giorgia Meloni contro "il gesto vile". "Lo Stato è con don Patriciello e chi non si piega alla criminalità", sottolinea il premier. Al sacerdote è arrivata anche la solidarietà del capo dello Stato Sergio Mattarella.