Cronaca
Cagliari, maxi-blitz contro il narcotraffico internazionale

Settantuno"a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco

06 Ott 2025 - 08:23
