Cadaveri a Villa Papmphili, la donna era curata e non usava droghe

I tatuaggi, la cura del corpo e dei capelli, le unghie smaltate. E poi, stando ai primi risultati degli accertamenti tossicologici, nessuna droga assunta. Elementi che contrastano, almeno a una prima lettura, con l’ipotesi che la donna e la bambina trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili a Roma vivessero da tempo in giacigli di fortuna. Si ipotizza che fossero in Italia da poco: la donna non è stata censita in alcuna banca dati.