Cabine telefoniche, dal 2026 saranno trasformate in sportelli multiservizi digitali

Ma i nostalgici non mancano

di Emanuela Vernetti
28 Ott 2025 - 20:24
01:40 

Dal 2026, ha annunciato la Tim, le vecchie stazioni telefoniche ancora in piedi saranno trasformate in sportelli multiservizi, digitali e interattivi. Ma i nostalgici non mancano.

