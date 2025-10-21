Logo Tgcom24
TRE ARRESTATI, UN INDAGATO

Bus assaltato, si stringe il cerchio sugli ultras del Rieti

Sono attesi sviluppi dall'analisi"delle telecamere e dal tracciamento dei cellulari dei tifosi arrestati: non è escluso il coinvolgimento di altre persone

di Davide Loreti
21 Ott 2025 - 21:43
01:25 

Proseguono le indagini sull'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket da parte degli ultras del Rieti. Sono attesi sviluppi dall'analisi delle telecamere e dal tracciamento dei cellulari dei tre ultras arrestati: non è escluso il coinvolgimento di altre persone. Sugli oggetti lanciati per colpire il pullman dei tifosi del Pistoia Basket verrà fatto il test del dna per individuare chi li abbia effettivamente scagliati.