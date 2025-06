Brindisi, ucciso carabiniere all'ultimo giorno di servizio

Carlo Legrottaglie, brigadiere dei carabinieri, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con due criminali in fuga nei campi di Francavilla Fontana, nel Brindisino, proprio nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Dopo un inseguimento in auto e a piedi, i due malviventi hanno aperto il fuoco: uno dei proiettili ha colpito mortalmente il militare. I due sono stati rintracciati ore dopo in una masseria. Durante un secondo conflitto a fuoco è morto Michele Mastropietro, 59 anni, pluripregiudicato, mentre il complice Camillo Giannattasio è stato arrestato. Legrottaglie lascia la moglie e due figlie.