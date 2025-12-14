Brescia, imprenditore atterra sulle piste da sci in elicottero

"Avevo poco tempo e tanta voglia di sciare, non ho fatto del male a nessuno e non è la prima volta che lo faccio e pago sempre le multe", ha dichiaratodi Silvia Vada, Maria Luisa Sgobba
"Un elicottero ha appena atterrato qui a 1600 metri sulle piste da sci del monte Maniva, all'interno del mezzo non c'è nessuno". Quando ieri mattina i carabinieri della stazione di Bagolino, in provincia di Brescia, hanno ricevuto questa informazione si sono recati immediatamente sul luogo indicato. Qualcuno aveva davvero raggiunto la vetta e comodamente parcheggiato l'elicottero tra le piste per poi concedersi una mattinata sulle nevi senza lo stress di parcheggi a valle e traffico per le strade come lui stesso ha dichiarato al suo rientro.
"Avevo poco tempo e tanta voglia di sciare - ha dichiarato il facoltoso imprenditore 66enne bresciano Bortolo Giorgio Oliva -, non ho fatto del male a nessuno e non è la prima volta che lo faccio e pago sempre le multe".