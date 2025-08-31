Brandizzo, il secondo anniversario della strage

Un treno che passa veloce, la lacrime di Massimo Laganà, papà di Kevin, uno dei cinque lavoratori che persero la vita qui, travolti da un convoglio nei pressi della stazione ferroviaria di Brandizzo, a poco più di 20 chilometri da Torino.

Tanto dolore e altrettanta rabbia. Sono i sentimenti che animano le commemorazioni per il secondo anno della strage di quei cinque operai usciti nella notte tra il 30 ed il 31 agosto del 2023 per sistemare un tratto di binari e mai tornati a casa.

