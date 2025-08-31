Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
le commemorazioni

Brandizzo, il secondo anniversario della strage

Il ricordo dei cinque operai morti nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023 per sistemare un tratto di binari e mai tornati a casa"

di Simone Cerrano
31 Ago 2025 - 12:58
01:35 

Un treno che passa veloce, la lacrime di Massimo Laganà, papà di Kevin, uno dei cinque lavoratori che persero la vita qui, travolti da un convoglio nei pressi della stazione ferroviaria di Brandizzo, a poco più di 20 chilometri da Torino.
Tanto dolore e altrettanta rabbia. Sono i sentimenti che animano le commemorazioni per il secondo anno della strage di quei cinque operai usciti nella notte tra il 30 ed il 31 agosto del 2023 per sistemare un tratto di binari e mai tornati a casa.
 

brandizzo
strage
strage di brandizzo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri