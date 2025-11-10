Logo Tgcom24
LA MAXI INCHIESTA

Borseggi a Venezia, 23 misure cautelari

Tra arresti e divieti di dimora

di Alessandro Ongarato
10 Nov 2025 - 22:16
01:30 

Ventitré misure cautelari, tra arresti e divieti di dimora, nei confronti delle borseggiatrici che ogni giorno invadono Venezia, derubando turisti e non solo sui ponti, nelle calli e a bordo dei vaporetti. La maxi inchiesta dei carabinieri è durata un anno e mezzo.

