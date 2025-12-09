Boom di tangenti: record al Sud, maglia nera la Campania

La corruzione raddoppia: il nuovo rapporto "Italia sotto mazzetta" dell'associazione "libera" fotografa un boom di tangenti. In un anno, le inchieste sui giri di soldi illeciti nella Pubblica amministrazione sono passate da oltre 500 a circa mille: un aumento del 75 per cento. Con un record al Sud e un primato della Campania. Nel mezzogiorno si concentra, infatti, quasi la metà dei quasi 100 procedimenti giudiziari per i soldi sottobanco in cambio di privilegi e favori. Maglia nera: la Campania, con oltre 200 indagati. Seguita da Calabria, Puglia e Sicilia. Le varie mafie, dunque, pesano e inquinano la politica. Sono oltre 50 gli eletti coinvolti in tutta Italia nel 2025 fra sindaci, consiglieri regionali ed esponenti a vari livelli. E non soltanto al Sud.