Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Giornata internazionale contro la corruzione

Boom di tangenti: record al Sud, maglia nera la Campania

Sono oltre 50 gli eletti coinvolti in tutta Italia fra sindaci, consiglieri regionali ed esponenti a vari livelli

di Tito Giliberto
09 Dic 2025 - 12:49
01:26 

La corruzione raddoppia: il nuovo rapporto "Italia sotto mazzetta" dell'associazione "libera" fotografa un boom di tangenti. In un anno, le inchieste sui giri di soldi illeciti nella Pubblica amministrazione sono passate da oltre 500 a circa mille: un aumento del 75 per cento. Con un record al Sud e un primato della Campania. Nel mezzogiorno si concentra, infatti, quasi la metà dei quasi 100 procedimenti giudiziari per i soldi sottobanco in cambio di privilegi e favori. Maglia nera: la Campania, con oltre 200 indagati. Seguita da Calabria, Puglia e Sicilia. Le varie mafie, dunque, pesano e inquinano la politica. Sono oltre 50 gli eletti coinvolti in tutta Italia nel 2025 fra sindaci, consiglieri regionali ed esponenti a vari livelli. E non soltanto al Sud. 