Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL DISEGNO DI LEGGE

Bolzano, in arrivo la tassa di soggiorno per i cani "turisti"

Un euro e mezzo al giorno per portare Fido con sé nella Provincia autonoma

di Simone Cerrano
25 Set 2025 - 20:10
01:31 

Tutti i proprietari di cani lo sanno bene: mantenere il loro fidato amico può risultare piuttosto dispendioso. Ma portarne uno in Provincia di Bolzano potrebbe essere ancora più caro. I turisti con cane al seguito potrebbero presto pagare una tassa di soggiorno per l'animale: 1 euro e mezzo al giorno. Ma non solo: Bolzano punta a tassare anche i residenti proprietari di cane con un'imposta di 100 euro all'anno. Provvedimenti che l'assessore provinciale Luis Walcher, che ha firmato il disegno di legge provinciale, spiega così: "Credo che questa tassa possa dare un aiuto per avere più pulizia, magari più sacchettini e più aree cani". Il disegno di legge proposto da Walcher abolirebbe l'obbligo dell'esame del Dna introdotto a Bolzano nel 2022 per risalire al cane, e quindi multare il padrone, in caso di escrementi non raccolti negli spazi pubblici cittadini.

cane
bolzano
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri