Bolzano, due neonati prematuri morti in ospedale

Due neonati prematuri sono deceduti a poche ore di distanza l'uno dall'altro nell'ospedale San Maurizio di Bolzano. I piccoli erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale, e la causa della morte - avvenuta tra il 12 e il 13 agosto - potrebbe essere un batterio contratto nello stesso reparto, ma introdotto dall'esterno, forse da una delle due mamme.