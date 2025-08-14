Logo Tgcom24
ERANO IN TERAPIA INTENSIVA

Bolzano, due neonati prematuri morti in ospedale

I due piccoli erano entrambi ricoverati nel reparto di Terapia intensiva. La causa del decesso:"infezione da batterio "serratia marcescens"

di Roberto Lamura
14 Ago 2025 - 21:00
Due neonati prematuri sono deceduti a poche ore di distanza l'uno dall'altro nell'ospedale San Maurizio di Bolzano. I piccoli erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale, e la causa della morte - avvenuta tra il 12 e il 13 agosto - potrebbe essere un batterio contratto nello stesso reparto, ma introdotto dall'esterno, forse da una delle due mamme.

