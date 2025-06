Bologna, sirene di guerra a scuola per parlare di Gaza: polemiche sull'iniziativa

Scoppia la polemica a Bologna dopo una lezione al liceo “Aldini Valeriani” (e replicata al “Crescenzi-Pacinotti-Sirani”) con una sirena antiaerea e un monologo dell’attore Alessandro Bergonzoni per raccontare la vita dei palestinesi sotto le bombe. L’iniziativa, sostenuta dall’assessore all’istruzione Daniele Ara, è stata criticata dalla Lega per la mancata menzione del 7 ottobre e delle vittime israeliane, e per la sua coincidenza con la manifestazione politica di PD e M5S in città. Ara difende: "È un messaggio di pace, non propaganda". Nessuna protesta da parte delle famiglie, precisa la dirigenza scolastica.