Cronaca
nelle vie del centro

Bologna, serata di scontri tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine

Almeno otto agenti feriti, dopo il lancio di fuochi d'artificio da parte dei manifestanti contrari alla partita di basket tra la Virtus e gli israeliani del Maccabi"

di Chiara Ottaviani
21 Nov 2025 - 23:16
01:11 
