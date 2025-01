Bologna, pulizia dei graffiti a spese dei cittadini

Via le scritte inneggianti alla droga e altri murales che disturbano il decoro. A preoccupare i residenti di via Capo di Lucca non è tanto la richiesta fatta a dicembre del Comune – che ha intimato "tempi brevissimi" – o il fatto che il costo sia a carico dei proprietari delle mura, come previsto dalla legge (200 euro circa), quanto piuttosto la mancanza di azioni concrete da parte dell’amministrazione contro i bivacchi, gli schiamazzi, il degrado e la festa continua che avviene praticamente ogni notte in strada.