Bologna, le associazioni del riciclo contro il fast fashion

Troppi tessuti di scarsa qualità nei cassonetti gialli per la raccolta di vestiti dismessi. La moda dello shopping sfrenato e a basso costo ma anche il facile usa e getta provoca un cortocircuito, sovraccaricando la raccolta "virtuosa" degli abiti per i più poveri. A Bologna società e associazioni che si occupano del ritiro e della selezione degli indumenti usati lanciano l'allarme. Nei cassonetti finiscono 4mila tonnellate di tessuto l'anno, contro le 3mila del periodo pre covid. Soltanto il 20% dei tessili adesso però è riutizzabile o è adatto a nuove lavorazioni. Da Bolzano a Bologna la stessa tendenza. Nei centri raccolta e soprattutto nei cassonetti il cosiddetto fast fashion e gli acquisti online hanno aumentato i volumi di abiti usa e getta e, indirettamente, messo in affanno una filiera nata per valorizzare l'usato e contenere gli sprechi.