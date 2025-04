Bologna, il ristorante con la "penale" di 75 euro per i clienti ritardatari

Per molti ristoranti italiani, ma soprattutto bolognesi è ormai una prassi consolidata: quella di chiedere ai clienti che prenotano il numero della carta di credito da cui detrarre una piccola somma in caso di mancata disdetta. All'Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, la misura contro gli assenteisti è diventata ancora più estrema. A essere sanzionati sono anche i ritardi, quelli "non comunicati superiori ai 20 minuti e le defezioni non comunicate entro le sei ore precedenti". "Vale per tutti, la persona che prenota mi occupa un tavolo e noi ne abbiamo nove, quindi per me è vitale", spiega la proprietaria Anna Caretti.