Bologna, il punto in cui l'auto pirata ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini

Ettore Pausini, 78 anni, rientrava da un giro in bici in via degli Stradelli Guelfi. Le indagini sono in corso per rintracciare il conducente fuggito dopo l'impatto
Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, 78 anni, ciclista appassionato e volto noto dell’associazione Onconauti Bologna, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. L’impatto è stato devastante: la Opel Astra, un modello datato, ha colpito in pieno la bicicletta di Pausini, scaraventandolo a terra. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, per Pausini non c’è stato nulla da fare.