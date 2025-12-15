Il padre di Fallou Sall: "In Italia la pena per omicidio è 10-11 anni: vergogna"

"Sappiate che in Italia la pena per omicidio è di 10-11 anni. Omicidio, non tentato omicidio. Questo è un bell'insegnamento per i nostri figli. Vergogna". Lo ha detto il padre di Fallou Sall, il 16enne ucciso da un coetaneo nel 2004 dopo che il Tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 11 anni e 6 mesi il giovane, anche lui minorenne, imputato per il delitto. La Procura aveva chiesto 21 anni, il tentato omicidio di un amico, reato questo derubricato in lesioni gravi, e il porto abusivo del coltello.