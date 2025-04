Bologna, i ristoratori contro i clienti che prenotano e non si presentano

"Ormai dall'osteria allo stellato si è costretti a prendere queste precauzioni, cioè quella di mettere a garanzia una carta di credito e trattenere dai 25 ai 30 euro per un tavolo che resta vuoto". Il fenomeno del "no show", ovvero i tavoli prenotati a cui nessuno si presenta, rappresenta un serio problema economico per i ristoratori. Elisa Rusconi, titolare della "Trattoria da Me" a Bologna, denuncia di aver perso 30.000 euro in un anno a causa di materie prime non utilizzate e costi di gestione. Per questo motivo, ha deciso di richiedere la carta di credito come garanzia e di applicare una penalità di 25 euro a testa per ogni cliente che non si presenta senza avviso.