Bologna, fuggono all'alt dei carabinieri: morto un uomo, ferita la moglie

Un’auto con tre uomini a bordo non si è fermata all’alt dei carabinieri ed è fuggita a tutta velocità. Pochi chilometri dopo, lo schianto con una seconda vettura: a bordo c’erano Bruno Ansaloni e la moglie, diretti a prendere i figli. L’uomo è morto sul colpo, la donna è ricoverata in gravi condizioni. È successo a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. I passeggeri sono stati bloccati subito, il conducente – un 22enne – è stato arrestato a casa con l’accusa di omicidio stradale. L’auto era già nota alle forze dell’ordine.