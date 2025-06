Bologna, fugge sulla pista dell'aeroporto per evitare l'espulsione

La fuga rocambolesca di un 29enne marocchino che dall'aeroporto di Bologna stava per essere rimpatriato nel suo paese d'origine a bordo di un volo di linea. Lo ha ripreso dal proprio oblò un passeggero, in attesa di decollo.

Il fuggiasco era arrivato allo scalo Marconi dal cpr di Gradisca, in Friuli. Era stato fermato a Venezia senza documenti ma con un decreto di espulsione a proprio carico. Quando era già sulla scaletta del velivolo, l'uomo è riuscito a divincolarsi e scappare. Come ci sia riuscito è ora oggetto di indagini.