Bologna, blitz Pro Pal in Consiglio comunale

Nonostante il blitz, il match si farà. Le forze dell'ordine sono già in stato di allerta e il prefetto ha disposto misure straordinarie di sicurezza, a partire dalla scelta del luogo dell'incontro, lontano dal centro storico, per evitare nuove scene di guerriglia urbana. Il timore però rimane: rivivere la notte di violenza della partita Virtus-Maccabi, quando il corteo di protesta sfociò in scontri, fumogeni, vetrine in frantumi e una città completamente messa a soqquadro.