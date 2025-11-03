Logo Tgcom24
Cronaca
alla periferia della città

Bologna, auto pirata travolge e uccide lo zio di Laura Pausini

Ettore Pausini, 78 anni, tornava a casa dopo un giro in bicicletta

di Roberta Fiorentini
03 Nov 2025 - 14:17
01:11 

Travolto e ucciso da un pirata della strada mentre, come ogni fine settimana, faceva una lunga pedalata alle porte di Bologna. Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, era in sella alla sua mountain bike quando il 2 novembre dopo le 13 è stato investito mentre tornava verso il centro. La macchina, che arrivava dalla direzione opposta lo ha colpito in pieno, distruggendo la bici e lasciando l'anziano in fin di vita sull'asfalto. L'auto, una vecchia Opel Astra, si è dileguata. Per un'ora i soccorritori hanno tentato di rianimare il ciclista, invano. "Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te", gli aveva scritto Laura quando nove anni prima aveva sconfitto il cancro. Finite le cure, Ettore Pausini era diventato testimonial dell'associazione Onconauti, che offre assistenza a pazienti oncologici. Proprietario di un'azienda agricola nel Ravennate, lo zio della cantante a Bologna era noto per lo storico salone di barberia in Piazza Azzarita. Ora è caccia al pirata.

