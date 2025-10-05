Logo Tgcom24
Bologna, assunto a tempo indeterminato dopo un incidente e il coma

Nonostante le condizioni di salute complicate del ragazzo e l'incertezza su quando potrà tornare in servizio

di Simone Cerrano
05 Ott 2025 - 19:46
01:34 

Leonardo Fanali è bolognese, ha 25 anni. Lo scorso 21 luglio ha subito un gravissimo incidente stradale che gli ha provocato numerose fratture e il coma. Oggi indossa un giubbotto toracico, un tutore cranico per stabilizzare la colonna cervicale e dovrà affrontare una riabilitazione lunga e faticosa. Un momento duro, ma a dargli speranza è arrivato Tommaso Mazzanti, proprietario dell'Antico Vinaio, catena della ristorazione nata dalla focacceria di famiglia di Firenze e oggi presente in diverse città in Italia e nel mondo, New York compresa.

Nonostante le condizioni di salute complicate del ragazzo e l'incertezza su quando potrà tornare in servizio, l'imprenditore ha deciso di trasformare il contratto a termine di Leonardo in scadenza e di assumerlo a tempo indeterminato.

