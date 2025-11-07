Logo Tgcom24
Bologna, 86enne merciaia è diventata una star del web

Da più di 50 ha un suo negozio nella centralissima via delle Lame

di Ilaria Liberatore
07 Nov 2025 - 19:55
A 86 anni Franca Tartarini è diventata una star del web. Fa la merciaia a Nologna da quando aveva 16 anni e da più di 50 ha un suo negozio nella centralissima via delle Lame.

