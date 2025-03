Bodycam al personale delle ferrovie, la sperimentazione parte dalla Liguria

Parte oggi in Liguria la sperimentazione delle bodycam per il personale di Fs Security (Gruppo Fs Italiane): per i prossimi quattro mesi, saranno messe a disposizione degli operatori dieci dispositivi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione. "Noi riteniamo che l'avere in dotazione questo strumento possa innanzitutto volto a creare situazioni naturalmente di prova in caso di atti di illegittimità, possa fungere anche da deterrenza nei confronti di chi è malintenzionato e quindi vuole compiere atti illeciti" dice l'amministratore delegato di FS Security, Pietro Foroni.