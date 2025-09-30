Logo Tgcom24
LA SVOLTA

Bodycam ai sanitari del Lazio contro le aggressioni

Uno strumento in più per medici, infermieri, barellieri e autisti delle ambulanze

di Alessio Fusco
30 Set 2025 - 20:45
01:35 

Giulia Tobia lavora da anni come infermiera sulle ambulanze del 118 di Ares nel Lazio. Più volte ha subito aggressioni, anche fisiche. Ma non è la sola: ogni giorno medici, infermieri, barellieri e autisti delle ambulanze vengono presi di mira. Ecco perché l'azienda sanitaria regionale del Lazio ha deciso di equipaggiare il personale con le bodycam, il dispositivo di registrazione audio e video indossabili.

